Prof. Dr. Naci Görür: Ana fay hattında gerilmeler depremi tetikledi

Prof. Dr. Naci Görür, Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, depremin ana fayın üzerinde hareket eden blokların gerilmelerden meydana geldiğini söyledi.

26.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Depremin etkisini gösterdiği illerde herhangi bir hasar oluşmazken, Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:

"Arkadaşlar merhaba. Az önce Akhisar-Sazoba'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu deprem muhtemelen Gediz Grabeninin Göl Marmara civarında kollara ayrıldığı yerde KB-GD doğrultulu ikincil bir graben fayına bağlı olarak gelişti. Tüm bu depremler kanaatimce Gediz Grabeninin Turgutlu-Salihli-Alaşehir güzergahından geçen ana fayın üzerinde hareket eden tavan blokundaki farklı gerilmelerden meydana geliyor. Yani Gediz Grabeninin kuzey kısımları bu bölgedeki K-G yönlü gerilmeye paralel olarak yerleşiyor. Sevgiler."

Prof. Görür, daha sonra "Metinde anlattıklarımı bu şekilde görebilirsiniz" diyerek ile aşağıdaki görseli paylaştı.