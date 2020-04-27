Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki pıhtılaşma
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalığında, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesi semptomunun, damar içindeki pıhtılaşmadan kaynaklandığını söyledi.
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalığında, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesi semptomunun, damar içindeki pıhtılaşmadan kaynaklandığını söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'li doktorların, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı semptomunun koronavirüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığı yönündeki araştırmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, bu ve bunun gibi bulguların koronavirüs sürecinin ilk başlarında dikkat çekmediği ve yeni farkına varıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Önce 100, 200 vaka yayınlanırken bir kaç yüz vakada bir görülen bulgular yer almıyordu. Geniş seriler yayınlanmaya başlanınca tecrübe binler, yüzbinler, milyonlarla ifade edilince artık nadir görülen bazı bulgular da dikkat çekmeye başladı" dedi.
Ayak parmağının mavi veya mor renge dönüşmesinin erken süreçte görülmediğinin altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tablonun ortaya çıkması hastalığın birinci haftasının sonuna doğru olduğu için çoğu hasta koronavirüs tanısı almış oluyor. Sadece hiç ateş, öksürük olmadan, parmağında morluklarla, renk değişikliğiyle başvuran hasta pek yok. Bu damar içi pıhtılaşmaya yol açan birçok hastalıkta da görülebilir. Bunu hemen koronavirüse yormamak lazım, eğer bir hafta içinde ateş ve öksürükle giden bir hastalık geçirmediyse" diye konuştu.