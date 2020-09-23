Prison Break konusu nedir? Prison Break oyuncuları kimler? Prison Break yeni sezon ne zaman başlayacak? Prison Break sezon özetleri!

5 Sezon yayınlanan amerikan aksiyon filmi Prison Break,6. sezonu müjdesi ile seyircisini sevindirdi. Prison Break konusu nedir? Prison Break oyuncuları kimler? Prison Break 6. sezonu ne zaman başlayacak? Prison Break hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

PRISON BREAK KONUSU NEDİR?

Prison Break ABD yapımı aksiyon filmidir. Prison Break konusu Paul Scheuring tarafından ortaya atılmış ve FOX şirketi tarafından 2005 yılında dizi olarak hayatına adım atmıştır. Dizi genel olarak işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış Lincoln Burrows (Dominic Purcell) 'u ve Lincoln'ün kardeşi Michael Scofield (Wentworth Miller)'ın kardeşini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu alır. Dizinin yapımcılığını Adelstein-Parouse Productions, Original Television ve 20th Century Fox Television işbirliğiyle üstlenmiştir.

PRISON BREAK OYUNCULARI KİMLER?

Wentworth Miller

Dominic Purcell

Sarah Wayne Callies:

Robin Tunney

Paul Adelstein

Robert Knepper

Amaury Nolasco

William Ficthner

Rockmond Dunbar

PRISON BREAK SEZON ÖZETLERİ

1. Sezon

Bu sezon suçsuz yere idama mahkûm edilen Lincoln Burrows'un, kardeşi Michael Scofield tarafından hapishaneden kaçırılmasıyla sona erer. Michael abisini hapisten kurtarmak için sahte bir suç işleyip kendisini abisiyle aynı hapishaneye attırır.Hapishane Chicago,IL de bulunan Fox River eyalet hapishanesidir. Micheal bazı arkadaşlar edinir. Toplam 7 kişidirler. Michael aynı zamanda inşaat mühendisidir.Dizide zekiliğiyle dikkat çeken Michael hapishanenin planını sırtına ve kollarına gizli bir şifreyle dövmeletir. Bu dövmeler sayesinde bazen aksamalar yaşasa da planlarını gerçekleştirip abisini hapishaneden kaçırır.

2. Sezon

Bu sezon kaçıştan 8 saat sonrasıyla başlar.Brad Bellick isimli gardiyan onları yakalamak ve ödülü almak için mahkûmların peşine düşer.Federal Ajan Alex Mahone da kaçakların peşindedir; ancak The Company(Şirket) için çalışmakta olup kaçakları öldürmek istemektedir.Kaçaklar hapishanede D.B Cooper tarafından yerini öğrendikleri 5 milyon doları bulmak için adeta yarışırlar.Para bulunur ve T-Bag tarafından kaçırılır.Ancak T-Bag parayı fazla koruyamaz ve yine kaptırır ve koşuşturmaca bu şekilde devam eder.Mahkûmlarımız aynı zamanda kaçmakla da uğraştıklarından Panama ya kaçarlar ve orada yakalanıp Sona Hapishanesine tıkılırlar.



3. Sezon

Bu bölüm Micheal ve T-Bag, kaçtıkları Panama'da Sona Hapishanesi'nde başlar. Bu hapishanede kurallar çok farklıdır.Bu hapishanede gardiyan bulunmaz; askerler çevrededir.Mahkûmlar gardiyanları rehine olarak aldıkları için askerler hapishanenin çevresinde tel örgüler çekip etrafını çevirmişlerdir. Sona tam anlamıyla cehennemdir; Lechero'nun adalet sistemi geçerlidir. Aralarında anlaşmazlığı olan varsa düelloya çıkıp biri ölene kadar dövüşür. Micheal Scofield kaçma planları yaparken askerlerin eski bir hapishane olan Sona'dan dışarı çıkmaya değil tellerin içindeki bir fareyi bile anında fark edip vurduğunu görür. Scofield'ın bir görevi vardır, ağabeyinin oğlu Şirket'in elindedir ve ondan Sona'dan birini kaçırmasını isterler. Sona'dan kaçarlar ve sonrasında 4. sezon başlar.

4. Sezon

Michael'ın, Sara'nın ölmediğini öğrenmesiyle başlar ve 22 bölüm sürer. Bu sezonda Ajan Don Self'in oluşturduğu ekip örgüt'ün kara kitabı olarak bilinen Scylla adlı diski ele geçirmeye çalışacaklardır. Bu diskte çok özel bilgiler bulunmaktadır. Eğer mahkûmlar bu görevi kabul etmezlerse Fox River'a geri döneceklerdir. O yüzden görevi kabul edip Michael'ın önderliği altında Scylla'yı ele geçirmeye çalışmaya başlarlar. Tabi Şirket ise bu diski koruyamaya başlayacaktır. Özellikle bu işe James Whistler'ı öldürmekle başlarlar. Bu yüzden pek çok kişi ölecektir özellikle de mahkûmların tanıdıkları. Bu uğurda birçok kişinin yolu kesişecektir. Scofield'ın annesi aslında ölmemiştir ve 4. sezonda rol alır. Büyük Kaçış: Son Kaçış filmiyle biter.



5. Sezon

T-Bag, Michael'ın Yemen'de bir hapishanede olduğunu öğrenir ve eline bir fotoğraf alarak Lincoln'e gösterir. Lincoln durumu Sara ile görüşüp yola çıkar ancak yalnız değildir. Yemen'de eski gruptan C-Note vardır. Yemen'deki bu hapishaneden kaçış için plan yapmaya başlarlar. Yemen' in, DEAŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından hapishaneden çıkış yapan Michael, Lincoln ve arkadaşlarının DEAŞ ile başları derde girer.

PRISON BREAK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Prison Break'ın başrol oyuncusu Dominic Purcell, uzun süredir akıbeti belli olmayan dizinin 6. sezonunun başlayacağı müjdesini verdi.