Porto - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Porto - Olympiacos maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

PORTO - OLYMPİACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Porto - Olympiacos maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

PORTO - OLYMPİACOS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Porto - Olympiacos maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.

PORTO - OLYMPİACOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Dragão Stadyumu, Porto'da oynanacak.