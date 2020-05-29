Pompalı tüfekle iş yerini bastı, sivil polis etkisiz hale getirdi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle basan T.T., bu sırada içeride bulunan sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki GSM operatörü bayisinde meydana geldi. T.T, telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisi sahibi O.B. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan T.T., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle tekrar iş yerine döndü. Müşteriler olduğu sırada elinde tüfekle iş yerine giren T.T., paniğe neden oldu. Bu sırada müşteri olarak içeride bulunan, Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru E.A., T.T.'ye müdahale ederek, elindeki tüfeği alıp, etkisiz hale getirdi. Meslektaşlarına durumu bildiren polis memuru, gelen ekiplere alkollü olduğu da belirlenen T.T.'yi teslim etti. Gözaltına alınan ve işlemleri süren T.T.'ye, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 866 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde T.T.'nin, elindeki pompalı tüfekle otomobilden inip, iş yerine girdiği ve polisin müdahale ederek, tüfeği aldığı anlar yer aldı.