POMEM sonuçları açıklandı! 26. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı

26. dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı! Lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın POMEM alımı yapacağını duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, yedek sonuçlarını da internet adresi üzerinden ilan edecek. 26. dönem POMEM alımı haberimizde.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçları 30 Nisan günü açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapılacağını bildirmişti.

Diğer yandan Akdeminin resmi internet adresi üzerinden yedek listesine ilişkin sonuçlar da ilan edilecek.

26. dönem POMEM sonuçları sorgulama için tıklayın...

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı sayfasından (https://www.pa.edu.tr/) 26. Dönem POMEM sınav sonuçları seçeneğine tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama sayfasından öğrenilebilecek.