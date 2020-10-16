PlayStation 5 Türkiye fiyatı açıklandı! PS5 fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri neler? PS5 çıkış tarihi ne zaman?

Büyük bir etkinlik ile tanıtılan PlayStation 5'in hangi oyunlarla çıkacağını ve tasarımını görmüştük. Son olarak fiyatı da belirlenen PS5 için Türkiye fiyatı merak ediliyor. PlayStation 5 Türkiye fiyatı açıklandı!

PlayStation 5; Digital Edition ve disk sürücülü Standart Edition olacak şekilde iki farklı sürüm ile yeni nesil konsol piyasasına girecek.

PLAYSTATION 5 (PS5) ÖZELLİKLERİ NELER?

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.

PS5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5, 499,99 euro (yaklaşık olarak 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla satışa sunulacak.

PlayStation 5 Digital Edition fiyatı ise 399,99 euro (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 8.299 TL olarak açıklandı!

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU / PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)

PS5 OYUNLARI NELER?

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)

Demon's Souls (remake)

Gods and Monsters

Godfall

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V

Hitman 3

Horizon Forbidden West (Horizon Zero Dawn)

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Rainbow Six Siege

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 8: Village

Spider-Man: Miles Morales