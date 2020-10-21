Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2021 yılı bütçesini sundu: (1)
21.10.2020 12:44 | Güncelleme: 21.10.2020 17:04
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 bütçesi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye'nin bütçesidir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 bütçesi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye'nin bütçesidir." dedi.