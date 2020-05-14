Plaj çantalarında olması gereken ürünler

Tatil keyfiniz yaşayabileceğiniz küçük aksaklıklara karşı tedbirli olmalı, sahilde ihtiyacınız olacak ürünleri plaj çantanıza bulundurmalısınız. Aksi halde tatil keyfiniz yarıda kalabilir ya da sağlıksız durumlarla karşılaşabilirsiniz.

GÜNEŞ SONRASI NEMLENDİRİCİ

Güneş kremi artık herkesin çantasında var ama güneş sonrası nemlendiriciler de en az güneş kremleri kadar önemli ve tatil boyunca her yanınızda olmalıdır. Güneşlenme sorması vücudunuzun rahatlaması için kullanmanız gereken bu ürün, klorlu su, güneş ve tuzun cildinize verdiği tahribatı engeller, cildinizi yatıştırarak yumuşatır.

SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ

Deniz ve havuz suyunun en çok tahribat verdiği yerlerden biri de saçlarınızdır. Bu yüzden saçınıza anında müdahale edebilmek ve yıpranan saçlarınızı onarabilmek için plaj çantanızda mutlaka saç bakım ürünleri bulundurmalısınız.

DUDAK KREMİ

Makyaj çantanızı evde bıraksanız da birçok ürünü yanınıza almalısınız. Çünkü vücudunuzun en hassas yerlerinden biri olan dudaklarınızı sıcak güneşten ve denizin tuzlu suyundan çabucak etkilenebilir. Bu yüzden dudak kremi de plaj çantanızda olmalı ve şezlonga uzandığınızda hemen dudaklarınıza müdahale etmelisiniz. Buna dikkat etmezseniz çatlayan dudaklar tatil boyunca canınızı sıkabilir.

NEMLENDİRİCİLER

Plaj keyfinizi sağlıklı şekilde tamamlayabilmek için koruyucu ürünler kullanmaya dikkat etmelisiniz. Aksi halde cilt lekeleri ve siyah noktalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Denize girip güneşlendikten sonra mutlaka nemlendirici uygulamalı ve bu şekilde plajdan ayrılmalısınız. Bunu yapmak için de plaj çantanızda nemlendirici ürün bulundurmalısınız.