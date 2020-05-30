PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.
30.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."