PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."