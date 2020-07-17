Pitbull vakaları bitmek bilmiyor! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde hafta sonu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın, ölümden döndüğü anları anlattı. Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, "Beni orada bıraksalar pitbull beni yiyecekti" dedi.

15 KİŞİNİN SAYESİNDE HAYATI KURTULDU

Yılmaz Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz yayladan geldik ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım. Babam geldi köpeğe vurdu öyle kurtuldum. Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum. 15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti"

dedi.

ÇOCUK KÖPEKTEN KURTULMAK İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI

13 yaşındaki Yılmaz pitbull köpeği saldırısına uğradığı anda "Beni köpek yiyor kurtarın!" diye bağırdı. Ardından etraftaki 15 vatandaş çocuğu kurtarmak için yardıma koştu.

6 çocuk annesi Gönül Akalın o anları aktarırken gözyaşlarını tutamazken, köpeklerin toplatılmasını istedi. Akalın, "O anlar da oğlumu ekmeğe yollamıştım. Ekmek almaktan gelirken bizim haberimiz yoktu ve mahalle sakinleri yardımcı oluyormuş. Seslere çıktık ve oğlumu öyle bağırırken 'beni köpek yiyor kurtarın' diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık. Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık. 3 yaşındaki kızıma da saldırdı. Kendimizi eve zor attık. Damarları dışarıda idi. Onlar dikildi. Çok kötüydüm. Daha sonrasını hatırlamak bile istemiyorum. Bir anne olarak tek başımaydım, kimse yoktu, oğlumu da öyle görünce yıkıldım. Herkese sesleniyorum benim ciğerim yanıyor başkalarının yanmasın. Bu tarz köpekleri kaldırsınlar beslemesinler benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın" diye konuştu.

SALDIRI YAPAN PİTBULL KÖPEĞİNE NE OLDU?

Küçük çocuğa saldıran Pitbull cinsi köpek Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Orada gözetim altında tutuluyor.

PİTBULL TÜM DÜNYADA ÖLÜM SAÇIYOR!

Geçtiğimiz günlerde de farklı bir ülkede küçük bir çocuğa pitbull saldırmıştı. Zaman zaman pitbull saldırı haberleri gündeme geliyor. Uzmanlar çocukların pitbull'dan korunması gerektiğini ve onları yalnız başına pitbull bulunan ortama sokulmaması gerektiğini söylüyor.