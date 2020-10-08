Pişti programı ne zaman başlıyor? Pişti programı hangi kanalda yayınlanacak? Pişti programını kim sunacak?

2006 yılında Reha Muhtar'ın sunduğu 'Pişti' programını bu kez Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak sunucak. Peki Pişti programı hangi kanalda, ne zaman ve hangi günler yayınlanacak?

PİŞTİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Daha önce 2006 yılında Show TV'de yayınlanan Pişti programı, eski haber spikeri Reha Muhtar tarafından sunulmaktaydı. O dönem yeni yeni ortaya çıkan sosyal medyada gündem olan konular ve magazin basınını meşgul eden gelişmeler, programın daimi konukları Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya tarafından yorumlanmaktaydı. Konuyla ilgili ünlü isimler de stüdyoda ağırlanmaktaydı.

BEYAZIT ÖZTÜRK VE İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN PİŞTİ PROGRAMI

Komedyen Beyazıt Öztürk ile oyuncu İbrahim Büyükak, 'Pişti' programıyla bir araya geliyor. Beyaz Show'u yeniden hayata geçirmesi beklenirken ters köşe yapan Beyazıt Öztürk, 'Pişti' programında sosyal medya ve magazin gündemini, konuklarıyla yorumlayacak.