  

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı

08.10.2020 12:31 | Güncelleme: 08.10.2020 12:34

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım

Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu

Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti