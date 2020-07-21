Pınar Gültekin cinayetine ilişkin akaryakıt istasyonu ve AVM görüntüleri ortaya çıktı (1)

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri ve Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı.

21.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:38

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MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri ve Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı. 

Görüntü dökümü

-Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri 

-Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri

-Detaylar 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

MUĞLA DHA 