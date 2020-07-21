Pınar Gültekin cinayetine ilişkin akaryakıt istasyonu ve AVM görüntüleri ortaya çıktı (1)

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri ve Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntü dökümü

-Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri

-Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

MUĞLA DHA