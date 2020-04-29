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Pınar Altuğ, eşine jigolo diyen kişiye öyle bir cevap verdi ki...

12 yıldır Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Pınar Altuğ, bir kadın takipçisinin sözleri karşısında çılgına döndü

29.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:44

Snob Magazin'in haberine göre; Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan Pınar Altuğ, yine çileden çıktı.

Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
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'JİGOLO' POLEMİĞİ

Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine sert yanıt verdi.

O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim" yazdı.