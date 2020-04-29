Pınar Altuğ, eşine jigolo diyen kişiye öyle bir cevap verdi ki...

Snob Magazin'in haberine göre; Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan Pınar Altuğ, yine çileden çıktı.

'JİGOLO' POLEMİĞİ

Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine sert yanıt verdi.





O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim" yazdı.



