Peter Etebo kimdir? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Peter Etebo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Peter Etebo kimdir? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor?

PETER ETEBO KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1995

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli : Lagos, Nijerya

Boy : 1,76 m

Kilo : 70 kg

Mevki : Merkez orta saha

Oghenekaro Peter Etebo (d. 9 Kasım 1995), Nijeryalı millî futbolcu. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, Süper Lig takımlarından Galatasaray takımında forma giymektedir. Etebo ayrıca Nijerya millî takımında da oynamaktadır.

TRANSFER GEÇMİŞİ

2013-2015 Warri Wolves

2016-2018 Feirense

2018 › Las Palmas (kiralık)

2018- Stoke City 45

2020 › Getafe (kiralık)

2020- › Galatasaray (kiralık)