Peru'da alpaka develerine yapılan işkence kamerada

Peru'da alpaka develerinin bulunduğu bir çiftlikte yapılan işkence görüntülendi.

04.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:57

Peru'da alpaka develerinin bulunduğu bir çiftlikte yapılan işkence görüntülendi. Ayakları bağlanan ve tüylerinin zorla kırpılmaya çalışıldığı alpaka develerine yönelik eziyete tepki yağdı.

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Peru'nun güneyinde bir çiftlikte alpaka develerinin bulunduğu bir çiftlikte yapılan işkence ülkede tepkilere neden oldu. alpaka develerine yönelik  işkence ise yapılan gizli çekimle görüntülendi. Görüntüde, yünü kırpılmaya çalışılan apaka devesinin önce ayakları bağlanırken, daha sonra dasert bir şekilde geriliyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Hamile olduğu belirlenen apaka devesinin korkudan kustuğu da görülüyor. Çiftlikte çalışanların işkenceye varan yöntemleri, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Hayvan hakları grupları görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından, harekete geçerek yetkililere başvurdu. Alpakalar, değerli yünlere sahip olan bir deve türü olarak bilinirken, yünleri kıyafet yapımında kullanılıyor.