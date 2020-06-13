Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Gece yarısı Pendik Doğu Mahallesi mevkinde bulunan sahil yolunda meydana gelen kazada içerisinde üç kişinin bulunduğu 34 VC 1772 plakalı otomobil Kadıköy istikametine dönmek için 'U' dönüşü yaptığı sırada, 34 BD 8945 plakalı otomobil süratle araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller hurdaya döndü.

'U DÖNÜŞÜ' YAPAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pendik İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler kısa sürede gelerek sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 'U dönüşü' sırasında felaketi yaşayan aracın içerisindeki 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSİN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Kaza yerinde çalışmaları devam eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin işini zorlaştıran meraklı vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik polisleri de görgü tanıklarını dinleyerek kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.