PENDİK'TE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ YAPILDI

Pendik'te, İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler genelge kapsamında denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler konulu genelge doğrultusunda denetim yapıldı. Genelgede kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için belirlenen kural ve tedbirler, ekipler tarafından kontrol edildi. Denetim gerçekleştiren ekipler, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, ililçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşturuldu. Pendik'te de denetimler kapsamında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çay bahçeleri, kuaförler, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda denetim yaptı. Kurallara uymayan işletme sahibi ve müşterilere cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER YAPILDI

Pendik Sahilde çay bahçesi işleten Ali İhsan Özsoy, Önlemler konusunda bize uyarılarda bulundular. Birçoğunu biz zaten yerine getiriyorduk. Eksik bir şey göremediler. Biz müşterilerimizin sağlığına önem veriyoruz . Bu kapsamda eksik bir şeyimiz yok. Denetimlerden çok memnunuz. Atladığımız, bilmediğimiz şeyler konusunda önerilerde bulunuyorlar. Keşke her zaman bu tarz uygulamalar olsa biz de hazır beklesek dedi.

Berberde tıraş olan Özkan Bulan, Berber sürekli kullandığımız berber. Randevuyla geliyoruz. Gayet steril, temiz bir yer. Maskeyle tıraş oluyoruz. Arkadaş da maskesini takıyor. diye konuşurken denetimlerden memnun olduğunu dile getirdi. Güzellik merkezi işletmecisi Ali Ekber Doğan, Devlet ne söylemişse aynısını yapıyoruz. Dezenfeksiyon makinesi aldık. Sabah akşam onunla sürekli steril yapıyoruz. Tek kullanımlık ürünleri kullanıyoruz. Havlumuz, eldivenimiz, makasımız steril aletimiz var. Bize ne söylendiyse hepsini uyguluyoruz.