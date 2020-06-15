Pençe-Kartal operasyonu nedir? Pençe-Kartal operasyonu nerede gerçekleşiyor? Pençe-Kartal operasyonu detayları..

"Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklaması ile başlatılan hava harekatı Milli Savunma Bakanı Akar, yönetiminde devam ederkentüm merak ettiklerinizi habermizde derledik..

PENÇE-KARTAL OPERASYONU NEDİR?

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin artması nedeniyle başlatılan hava harekatıdır.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU NEREDE GERÇEKLEŞİYOR?

Pençe-Kartal operasyonu, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına düzenlenmektedir.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU'NU KİM YÖNETİYOR?

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.