Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 5 terör örgütü PKK mensubunun daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

25.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 5 terör örgütü PKK mensubunun daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.