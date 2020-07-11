Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
11.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:16
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.