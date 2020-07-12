Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

12.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen PKK'lı 3 teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.