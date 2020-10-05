Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında? Pelin Karahan'ın eşi kimdir?

Başarılı oyuncu Pelin Karahan rol aldığı roller, sosyal medya kullanımı ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan isimlerdendir.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

16 Ekim 1984 yılında Ankara'da doğdu. Gerçek adı Vildan Pelin Karahan'dır.

Küçüklüğünde İzmir'in bir ilçesinde kısa süre kaldıktan sonra tekrar Ankara'ya döndü.

İlk okulu Ankara Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve İzmir'de Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ankara Polis Koleji'ni bıraktıktan sonra eğitimine tekrar devam eden Pelin Karahan Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'nden başarıyla mezun oldu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliğinden mezun oldu.

Güzel oyuncu, okul yıllarında birçok faaliyete katılım gösterdi.

Dans ve taklit yönünden fazlasıyla kabiliyetli olan Karahan, İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu.

Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Bu reklamların devamı da geldi. Coca Cola Light , Yedigün, Kit Kat Son olarak karşımıza Komili Şampuan Reklamı ile çıktı.

Başından bugüne kadar oyunculuk ne de sanatın herhangi bir kolu ile ilgili hiçbir merakı, çalışması ve altyapısı olmadığı halde üniversite yıllarında televizyon dünyasına girmesi arkadaşlarının desteği ile oldu.

Reklam çekimleriyle başladığı oyunculuğa Kavak Yelleri dizisiyle devam etti.

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında doğan Pelin Karahan, 36 yaşındadır.

PELİN KARAHAN'IN EŞİ KİMDİR?

23 Ekim 2011 tarihinde bir süredir aşk yaşadığı Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona'da gizlice evlendi 2013 senesinde boşandılar.

İkinci evliliği Bedri Güntay ile olmuştur. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olmuştur.

PELİN KARAHAN'IN DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl

Kavak Yelleri

Yeter

PELİN KARAHAN BOY KİLO

Güzel oyuncunun 1.60 cm'dir. Kilosu ise 54 kilodur.