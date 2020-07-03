Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon nedir?

2023 eğitim düzenlemesinde, pedagojik formasyon uygulamasının kladırılmasına ve yerine lisansüstü programların açılmasına değinilmişti. Ancak söz konusu karar uygulanmamıştı. MEB'in pedagojik formasyon ile ilgili karar YÖK tarafından tüm üniversitelere duyuruldu.Pedagojik formasyon nedir?

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılmasına yer verilmişti fakat bu hedef faaliyete konmamıştı.

Bu nedenle sistemde uzun bir süredir belirsizlik bulunuyordu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.

PEDAGGOJİK FORMASYON NEDİR?

Akademik tanımların,farklı şekillerde anlatıldığı formasyon eğitim türüdür. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için devreye sokulmuştur. Dersler, sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşuyor.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirdi. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.