Patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakka yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Patlıcan denilince en sevilen lezzetlerin arasında Patlıcan musakka ilk sırada yer alıyor. Patlıcan musakka hem lezzetli olması açısından hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte Patlıcan musakka nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

PATLICAN MUSAKKA MALZEMELERİ

• 4 adet orta boy patlıcan

• 350 gr kıyma

• 3 adet çarliston biber ya da köy biberi

• 2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)

• 1 adet orta boy soğan

• 1 su bardağı sıcak su

• 2 diş sarımsak

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

• 1 yemek kaşığı salça

•1 çay bardağı sıcak su

YAPILIŞI

1. İlk olarak patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimleyin.

2. Tuzlu suda en az yarım saat bekletin.

3. Daha sonra kurulayıp kızgın yağda hafif kızartın.

4. Patlıcanlar kızardıktan sonra yağını çekmesi için havlu peçete üzerine çıkartın.

5. Uygun bir tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyarak kavurun.

6. Biraz kavrulduktan sonra sonra küçük doğranmış soğanı, biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

7. Daha sonra doğranmış sarımsağı, domatesi, salçayı ve dilediğiniz baharatları ekleyin.

8. Domates suyunu çekince 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

9. Tencerenin dibine patlıcanları dizip, üzerine kıymalı karışımı dökün.

10. 1 su bardağı sıcak su ekleyip orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

• Patlıcanların acılığının çıkması için tuzlu suda bekletmelisiniz.

• Kızartmadan önce yağ ile tepkimeye girmemesi için patlıcanları kurulamalısınız.

• Yemeğinizin özleşmesi için biraz dinlendirmelisiniz.

• Patlıcan musakkanızı tencerede yapabildiğiniz gibi fırında da yapabilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta porsiyon patlıcan musakka yaklaşık olarak 131 kaloriye denk gelmektedir.