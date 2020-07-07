Patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı (2)
Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarma komutanlığına götürülmesi SAKARYA - Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı, Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarmaya getirilmesi bekleniyor.
07.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:34
Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarma komutanlığına götürülmesi
SAKARYA - Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı, Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarmaya getirilmesi bekleniyor.