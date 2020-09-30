Paris'te patlama mı oldu? Fransa polisi açıkladı!

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlamanın meydana geldiği ve sesin tüm kentte hatta çevre banliyölerde duyulduğu belirtildi.

GEÇEN HAFTA EYFEL KULESİ BOŞALTILMIŞTI

Paris'te geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşanıyor. Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçtiğimiz günlerde bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Kule'yi ve çevresini boşaltan ekipler, yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız çıktığını açıklamıştı.

PARİS'TE PATLAMA MI OLDU?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Prefecture de Police'den gelen açıklamaya göre durum ses duvarını aşan bir uçaktan geldi.