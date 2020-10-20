Paris Saint Germain - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Paris Saint Germain - Manchester United maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

PSG - MAN. UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Paris Saint Germain - Manchester United maçı 20 Ekim 2020 Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

PSG - MAN. UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Paris Saint Germain - Manchester United maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

PSG - MAN. UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Prensler Parkı, Paris'da oynanacak.