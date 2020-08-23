Paris Saint Germain - Bayern Münih maçı şifresiz mi? Bein Sport frekans bilgileri | Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz mi?

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı Şampiyonlar Ligi Finaline dakikalar kaldı. Şampiyonlar Ligi finali Paris Saint Germain - Bayern Münih arasında Lizbon'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

2020 yılının en önemli maçı bu akşam ekranlardaki yerini alacak! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekip PSG ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih bu maçta 6. kez kupayı kazanmak için çabalayacak. PSG ise tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı oynayacak. Bu sezon sadece 1 mağlubiyeti olan Bayern Münih mi yoksa daha önce 5 kere şampiyon olmuş olan Paris Saint Germain mi şampiyon olacak? Bu akşam belli olacak.

Bein Sport'tan izleyebileceğiniz maç şifreli kanalda yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇTA?

BeIN Sport kanalında yayınlanan maç, 22.00 itibari ile yayınlanacak.

BEIN SPORT FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri V - Dikey'dir. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanması gündeme gelmişti. Fakat, yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle, finalin seyircisiz olacak şekilde Lizbon'da oynanması kararlaştırıldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve yarı finali Portekiz'de oynanmıştı.