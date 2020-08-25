PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş ilk 11'leri

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş, POK ile karşı karşıya gelecek. Peki,,PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda?PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş maçı nerede? PAOK Beşiktaş maçı şifresiz izlenecek mi? İşte,PAOK Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler

PAOK BEŞİKTAŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın, PAOK ile oynayacağı karşılaşma 25 Ağustos Salı (Bugün) günü saat 21.00'de oynanacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınav verecek Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile 25 Ağustos salı günü oynayacağı karşılaşmanın Kanal D'den şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

PAOK Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş : Ersin, Douglas, Mırın, Vıda, N'sakala, Atıba, Dorukhan, Mensah, Ların, Lens, N'koudou

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU ŞU ŞEKİLDE;

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Welinton Souza Silva

Rıdvan Yılmaz

Domagoj Vida

Fabrice Nsakala

Georges Nkoudou

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Ajdin Hasic

Necip Uysal

Dorukhan Toköz

Bernard Mensah

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Umut Nayir

Güven Yalçın

Cyle Larin