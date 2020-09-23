Pandemi döneminde dijital sağlık uygulamalarına ilgi arttı

Covid-19 pandemisi nedeniyle değişen sektör dinamikleri ve yeni iş modelleri hakkında bilgi veren Sağlık İletişimi Danışmanı Serap Öcal, sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Pandemi döneminde dijital sağlık uygulamalarına ilginin arttığını belirten Öcal, "İnsanlar son on yılda daha çok mobil hale geldiler. Özellikle bu pandemi döneminde hasta parametrelerini, tedavilerini kontrol etmede mobil sistemlere ihtiyaç çok daha fazla arttı. Son istatistikler, 2018 itibariyle dünyadaki tüm web taramalarının yüzde 50'den fazlasının mobil cihazlarda gerçekleştiğini göstermektedir. Hastalar tıbbi bilgi almak için mobil cihazlardan çevrimiçi oluyorlar. Bu hastaların yüzde 47'si doktor araştırma, yüzde 38'si hastane ve tıbbi tesisi inceleme ve yüzde 77'si tıbbi randevu için rezervasyon yapma işlemleri için mobil uygulamaların kullanıldığını gösteriyor" dedi.

SAĞLIK YAŞAM İÇİN MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI TERCİH EDİLİYOR

Pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle cep telefonu kullanım sürelerinin arttığının altını çizen Öcal, sağlıklı yaşam için tasarlanmış uygulamaların kullanımının arttığını belirtti. Öcal, "Son dönemde sağlıklı yaşam uygulamalarının; gebelik takibi, sağlıklı beslenme (kalori, yemek ve su tüketimi sayar), hastalık takibi (diyabet takibi, ilaç hatırlatıcı), fiziksel aktivite hesaplayıcı ve düzenli uyku için uyarıcı mobil uygulamalarının kullanımı arttı. Bu tür uygulamalar bilinçli kullanıldığında bireyler için oldukça yararlıdır. Bu tür uygulamalarda güvenlik ve mahremiyeti korumak açısından gereksiz izinler verilmemeli. Örneğin bir ilaç hatırlatma uygulamasına; resim galerisine ulaşma ve konum bilgisi vermemek gibi" ifadelerini kullandı.

HASTALAR BİLİNÇLİ OLMALI

İnternetten güvenilir sağlık bilgisi arama konusunda dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Serap Öcal, "Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan pek çok sorun ve problemlerin çözümü için internete başvuruluyor. Kişiler aile, akraba, arkadaş gibi yakın çevreleriyle konuşamadıkları ya da bilgi almaya çekindikleri konular hakkında bloglar, forumlar veya sosyal medya araçları üzerinden tanıdıkları ya da tanımadıkları kişilerin olumlu veya olumsuz deneyimlerine ulaşabiliyorlar. Bu konuda dikkatli olunmalı, özellikle gençlerin ve çocukların internet kullanımları ebeveyn denetiminde tutulmalı" dedi.

Yanıltıcı ürün reklamlarına karşı hastaların bilinçli olmaları gerektiğinin önemine değinen Öcal, "Her tedavi kişiye özeldir, bir başkasına iyi gelen ilaç/ürün size iyi gelmeyebilir. Yan etkileri bilinmeyen bitkisel takviyeler, kullanılan diğer ilaçlar ile etkileşime girip daha çok zarar verebilir. Bu tür ürün kullanımlarından önce mutlaka en yakın eczacıya, aile hekimine veya alanında uzman hekime başvurulmalıdır. Özellikle online hekim görüşmelerinin yaygınlaştığı bu dönemde hastaneye gitmek istemeyen kişiler, hekimleri ile sesli ve görüntülü olarak danışmayı tercih etmeliler" dedi