Pandemi destek parası başvurusu: 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama

Pandemi sosyal destek başvuru sonuc sorgulama ekranı haberimizde. Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda vatandaşı rahatlatmak adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hüzmetler Bakanlığınca, e-devler üzerindne yapaılan başvuru sonucu 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor. İşte, 3. faz pandemi sosyal destek başvurusu...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SORGULAMA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1. ve 2. faz sosyal destek başvurularının ardından 3. faz başvurularının devam ettiğini duyurmuştu. Dinamik şekilde süreceği açıklanan 3. faz başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru sorgulama da yine bu sayfadan görüntülenebiliyor.

Pandemi Sosyal Destek başvurusu sorgulama ekranı...

SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet aracılığı ile Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde alınıyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.