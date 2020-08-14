Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Tamer YILMAZ, Akdeniz Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Tamer Yılmaz kimdir! Özlenen Özka nhayatı ve biyografisi!

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Kimlik Bilgileri & İletişim

• Birim :Tıp Fakültesi

• Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

• Ana Bilim Dalı :Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

• Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008

• Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001

• Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.

• İngilizce, Çok İyi

Araştırma Alanları

• Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

• Sağlık Bilimleri Temel Alanı

• Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

• Surgery

Mesleki Deneyim

• Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor

• Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor

• Yarık Damak, Lisans, 2017-2018

• Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018

• Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018

• Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018

• Yanık, Lisans, 2017-2018

• Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

• Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.

• Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.

• Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.

• Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.

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