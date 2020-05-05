Özhaseki: CHP'li belediyeler mağduriyet edebiyatı üretiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koronavirüs sürecinde AK Partili belediyelerin ellerindeki imkanı seferber ettiğini belirterek, "CHP'li belediyeler ise seçim öncesinde ve her zaman yaptıkları gibi ağlıyorlar, suçluyorlar, mağduriyet edebiyatı üretiyorlar" dedi.

AK Partili Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde AK Partili belediyeler ile CHP'li belediyeler arasında ciddi farkın bulunduğunu bildirdi. Bunlardan birincisinin, AK Partili Belediyelerin pandemi kurullarıyla uyumlu çalışması olduğunu kaydeden Özhaseki, partisinin belediye başkanlarının hükümetin koronavirüs ile mücadelesinde üzerlerine düşen vazifeyi eksiksiz yaparak koordinasyonun gücünü artırdığını belirtti.

'AK PARTİLİ BELEDİYELER GÖSTERİŞSİZ HİZMET PEŞİNDELER'

CHP'li belediyelerin, hükümeti başarısız gösterme peşinde olduğunu öne süren AK Partili Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK Partili belediyeler mazeret üretmeksizin ellerindeki imkanı samimiyetle seferber ediyorlar. Valiliklerimizle, pandemi kurullarımızla omuz omuza vererek sahip oldukları tüm imkanları vatandaşlarımızla bölüşüyorlar. Gayretlerinde samimiler, şikayet etmiyorlar, daha fazla neler yapabiliriz diye hareket ediyorlar. CHP'li belediyeler ise seçim öncesinde ve her zaman yaptıkları gibi ağlıyorlar, suçluyorlar, mağduriyet edebiyatı üretiyorlar. Becermedikleri, yapamadıkları her işte kabahati kendilerinde aramak yerine başarısızlıklarını örtbas etmek için hükümete yükleniyorlar. AK Partili belediyeler gösterişsiz hizmet peşindeler. Çoğu yaptığı güzel çalışmayı bile toplum ve medya gündemine taşımıyor. İşin görülmesine bakıyor. Siyasi bir hesap peşinde koşmuyor, şov yapmıyor. CHP'li belediyeler ise toplum sağlığını ilgilendiren bir alanda bile yine en başarılı oldukları algı operasyonlarına soyundular. Bir yaptıklarını yüz gösterme, yardımlarda bile yandaş gözetme, yardım paketlerinde siyasi ve ideolojik bildiri dağıtma peşindeler."