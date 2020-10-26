Öykü Gürman kimdir, nereli? Öykü Gürman şarkıları nelerdir? Öykü Gürman'ın programı nedir?
Öykü Gürman, söylediği şarkılar ve etkileyici sesiyle gündeme gelen isimlerden biridir. Öykü Gürman hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Öykü Gürman kimdir, nereli? Öykü Gürman şarkıları nelerdir? Öykü Gürman'ın programı nedir?
Başarılı oyunculuğu ve sesiyle sevilen Öykü Gürman hakkında merak edilenleri sizler için delerdik.
ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?
Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Gürman, eğitim hayatına Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda başladı. Ortaokula İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde devam eden Gürman, 2001'de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na giren Gürman, keman ve şan dersleri aldı.
ÖYKÜ GÜRMAN ÖDÜLLERİ
Flamenco dersleri alan Gürman, pek çok grupta ve okul orkestralarında solist olarak görev aldı. 2007'de ikiz kardeşi Berk Gürman ile seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" parçasıyla Youtube'da milyonlarca insan tarafından dinlendiler.
İkili 2007'nin son günlerinde "Kısmet" albümünü piyasaya sürdü. Gürman, 2007'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu" seçildi. Öykü&Berk, 2008 yılında Hürriyet Altın Kelebek Ödülü'ne layık görüldü. Kral TV'den "En İyi Çıkış Yapan Grubu" ödülü alan Öykü&Berk, Radio N101'den "En İyisi Sizsiniz" ödülünün sahibi oldu.
Öykü Gürman, Ayaklı Gazete'nin Yılın En'lerini seçtiği 7. TV Yıldızları Ödül Töreni'nde, "Sen Anlat Karadeniz"deki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" seçildi.
ÖYKÜ GÜRMAN DİZİLERİ, PROGRAMLARI
2008 yılında TRT 1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik programıyla ekranlara gelen Gürman, 2009 yılında kardeşi Berk Gürman ile "İki Arada" albümünü çıkardı. İkili 2010 yılında "Seni Ben Unutmak İstemedim Ki" klibini yayınladı. 2011'de solo kariyerine başlayan Gürman, "Bir Başka" ve "Bitti Rüya" albümlerini piyasaya sürdü. Öykü Gürman "Urfalıyam Ezelden", "Aşk Zamanı", "Türkü Filmi" gibi projelerde yer aldı.
ÖYKÜ GÜRMAN'IN EŞİ KİMDİR?
2015'te Yavuz Bingöl ile evlenen Gürman, 8 ay sonra anlaşmazlık nedeniyle Bingöl'den boşandı. Gürman, bir yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte.
ÖYKÜ GÜRMAN ŞARKILARI
Kül Oldum
Ay Işığı
Yine Sevenler Sevsin
seni ben unutmak istemedim ki
Oy Beni Vurun Vurun Sen Anlat…
Yalan Gozlerin
Bir Başka · 2011
Rüya Bitti · 2015
Dayan yuregim
Denizde Karart Var
Ne Olur Bir Sabah
Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları) · 2013
Düşün Beni
Düşün Beni · 2018
Kaderimsin
Jenerik
Delice
Rüya Bitti · 2015
ölesim var
Sarıl Bana
Adi Yok Hala
Bir Başka · 2011
Kınıfır Bed Renk Olur
Rüya Bitti · 2015
Yağmur Damlası
Rüya Bitti · 2015
Nem Alacak Felek Benim
Nem Alacak Felek Benim · 2014
Kal Sene Kurban
Rüya Bitti · 2015
Deniz Gözlüm
Deniz Gözlüm · 2020
Bırak Güneş Yüzüne Değsin
Bir Başka · 2011
Ben seni sevdiğimi
Değişmem
2012
Nankör Kedi
Olmaz olmaz bu is olamaz
Bir Başka · 2011
Hasretinle Yandı Gönlüm
Dağların Dumanı Hiç Geçit Vermez