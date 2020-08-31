ÖTV zammı araç fiyatlarını nasıl etkiler? 2020 ÖTV zammı ne kadar? ÖTV nedir?

30 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ithalatı düşürüp, yerli üretimi arttırmak adına yeni ÖTV değerleri yayımlanadı. ÖTV değişimi ile birlikte motor hacmi 1.6 litreyi geçen modellerde belli bir fiyatın üstündeki araçlarda ÖTV yüzde 80 oranında belirlenecek. Bunun yanı sıra belirlenen 130 bin TL'nin altındaki modellerde ise ÖTV'nin yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesi ile bu araçlarda da indirime gidildi. İşte, ÖTV zammı ayrıntıları...

ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise zam yapıldı.

YENİ ORANLAR

• 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

• 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.

ÖTV ZAMMI ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ÖTV oranalrında yapılan değişikliğin ardından araçların önceki ve sonraki fiyatları ile iki fiyat arasındaki fark şöyle:

Egea 1.4 Fire - 106.900 - 106.900

Egea 1.3 Mjet - 137.900 - 133.303 / -4.597

Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg - 131.900 - 127.503 / -4.397

Hyundai 1.0 MPI 5 - 126.750 - 122.524 / -4.226

Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential - 139.900 - 135.237 / -4.663

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT - 268.200 - 301.724 / 33.524

Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi - 321.300 - 369.495 / 48.194

Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI - 369.813 - 416.039 / 46.226

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+- 908.000 - 994.477 / 86.477

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - 999.100 - 1.095.158 /96.058

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.