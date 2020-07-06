ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi

Sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan ÖTV zammı, hafta sonu yürürlüğe girdi. Zammın ardından birçok kişi fiyatların ne kadar değişeceğini merak eder oldu. Türkiye'nin önde gelen alkollü içki üreticilerinden biri güncel fiyat listesini açıkladı.

RAKI

Yeni fiyat listesine göre 35'lik rakının ücreti 81 TL'ye 50'lik rakının ücreti 114 TL'ye, 70'lik rakının ücreti 159,5 TL'ye, 100'lük rakının ücreti 219,50 TL'ye, 150'lik rakının ücreti ise 325 TL'ye çıktı.

VİSKİ

Tanınmış bir ithal viskinin ücreti 35'lik için 105 TL'ye, 50'lik için 142 TL'ye 100'lük için 250 TL'ye 150'lik için 380 TL'ye yükseldi.

VOTKA

35'lik yerli votkanın ücreti 66,50 TL'ye, 50'liğin ücreti 84 TL'ye, 70'liğin ücreti 119 TL'ye, 100'lüğün ücreti 169 TL'ye, 150'liğin ücreti ise 239 TL'ye çıktı.

Tanınmış bir 35'lik ithal votkanın ücreti 83 TL'ye, 50'liğin ücreti 110,50 TL'ye, 70'liğin ücreti 159,50 TL'ye 100'lüğün ücreti ise 222 TL'ye çıktı.