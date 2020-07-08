Oturacak yer bulamayan adam ağaca çıktı

Niğde'nin en işlek parklarından biri olan Şadırvan Parkında, yaşlı adam yastığıyla ağaca çıkarak uyumak istedi.

08.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:08

Niğde'nin en işlek parklarından biri olan Şadırvan Parkında, yaşlı adam yastığıyla ağaca çıkarak uyumak istedi. Çevredekilerin şaşkın gözlerle izlediği yaşlı adam okuduğu şiirlerle alkış topladı.

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Hikmet Onat isimli vatandaş, pandemi nedeniyle kaldırılan bankların olmadığı Şadırvan parkında oturacak yer olmadığı için ağaca çıktı. Ağaç üzerine yanında getirdiği yastığıyla çıkan Onat, ağaç dalında aşağıda bulunanlara şiir okudu. Dinlenecek bir ağaca çıktığını söyleyen Onat, "Kayseri'den geldim. Hava sıcak. Oturacak yer bulamadım. Bende ağaca çıktım. Yastığımı da getirdim ama dallar küçük olduğu için uyuyamadım" dedi.

Ağaçta rahat edemeyen Onat ağaçtan indiği sırada polis geldi. Polis adamı ağaca çıkmaması konusunda uyardıktan sonra parktan ayrıldı. - NİĞDE