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Otoban filmi konusu nedir? Otoban oyuncuları ve Otoban özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Otoban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Otoban konusu, özeti ve Otoban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Otoban filminin detayları…

02.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:56

İzleyenleri ekrana bağlayan Otoban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Otoban filmini izleyecek olanların merak ettiği Otoban konusu nedir, Otoban oyuncuları kimler ve Otoban özeti gibi konuları inceliyoruz.

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OTOBAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Casey bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Ko¨tu¨ giden soygunun ardından acımasız c¸etenin lideri Hagend'dan kac¸maya bas¸layan Casey'ın eski patronu, uyus¸turucu satıcısı Geran'ı aramak dıs¸ında bir c¸aresi kalmamıs¸tır. Ancak Geran'ın bas¸ı daha da bu¨yu¨k bir belaya girer. Hayatının as¸kı Juliette'i Hagend'ın tehdidinden korumaya ve en kısa su¨rede hayatını kurtarmaya c¸alıs¸ırken kendini otobanda bir kovalamacanın ic¸erisinde bulur.

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Eran Creevy

Oyuncular: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Clemens Schick

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (99 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Mart 2017 Cuma

Senaryo: Eran Creevy, F. Scott Frazier