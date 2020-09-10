ÖSYM İç denetçi başvuruları ne zaman? İç denetçi sınav tarihi ne zaman? İç denetçi başvuru şartları nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 10/10/2020 tarihinde sınav yapacak. Peki, İç denetçi sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

İÇ DENETÇİ SINAV KONULARI NELER?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):

1) Türkçe,

2) Matematik,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Bilgisi Testi (AB):

1) Genel Muhasebe

2) Türkiye Ekonomisi

İÇ DENETÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek,

Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak,

Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).

İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 10/10/2020 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.