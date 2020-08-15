ÖSYM ALES sınavı saat kaçta? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES kaç dakika sürecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylarım eğitimkariyerlerine devam etmek gireceği sınavın heyecanı başladı? ALES sınavı saat kaçta olacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün merakla beklenen soruya değindi. Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

ALES SINAVINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NASIL OLACAK?

Koronavirüs sebebiyle sınavlarda hijyen önlemleri alınacak. ÖSYM Başkanı Aygün koronavirüs önlemleri hakkında şunları dedi:

"Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyalmesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin, çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."