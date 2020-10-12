Osman Öcalan kimdir? Osman Öcalan kaç yaşında? Osman Öcalan nereli?

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, 20 yaşında PKK'ya katılmış ve PKK'nın lider kadrosunda yer aldı. Peki, Osman Öcalan kimdir? Osman Öcalan kaç yaşında? Osman Öcalan evli mi?

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

Abdullah Öcalan'ın erkek kardeşi Osman, 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nin fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra utanç duydu ve PKK tarafından hapsedildi. Öcalan, Orta Doğu dergisine verdiği bir röportajda şöyle konuştu: "Haziran 1993'te, tüm yetkilerimi elimden aldılar. Üç ay boyunca bir hücreye hapsedildim ve Şubat 1995'teki yargılanmamdan önce 52 gün boyunca sorguya çekildim. Duruşma sadece bir gün sürdü. Fikirlerimi savunmaya devam edersem idam edileceğime dair uyarıldım. Etmezsem affedilecektim. Bir avukat? Söz konusu bile değil. Duruşma dağ kanunları altında yapılmıştı"

Mart 2003'te, Batılı gazetecilere Kandil dağlarındaki sığınağından yaptığı röportajda şöyle konuşmuştur: "Kürt meselesi çözülmediği sürece silahlarımızı asla bırakmayacağız". Öcalan,Murat Karayılan'a meydan okumak amacıyla Yurtsever Demokrat Parti'yi (PWD) kurmak için Ağustos 2004'te Hikmet Fidan ile birlikte PKK'den ayrıldı. Ağustos 2009'da, Hürriyet, Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Osman'ın Ergenekon ile olan bağlantılarının araştırılmasını önerdiği, 125 sayfalık bir dilekçe yazdığını bildirdi. TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendiren Öcalan, "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" ve "CHP Kürtlere yakın değil olmadı ve sadece Türkleri ileri sürdü, tuttu. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesap dahi edilmedi. Ve Kürtler hiçbiriyle sormadılar" şeklinde açıklamalarda bulunarak, Kürtlerin Öcalan'ı destekleyeceklerini beyan etmiştir.[6] Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,röportajla ilgili olarak "Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum" şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.

OSMAN ÖCALAN EVLİ Mİ?

1994 yılında, bir PKK savaşçısı ile evlenmek için PKK'dan ayrıldı. PKK, gerillalar arasındaki ilişkileri yasaklamaktadır. Daha sonra PKK'ya tekrar katıldı.

- İkinci evliliğini 2008 yılında 22 yaşındaki bir kadınla gerçekleştirdi.