Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü
Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü Kumpircilerin bulunduğu sokakta yolun çökme anı kamerada Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
09.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:31
Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü
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Kumpircilerin bulunduğu sokakta yolun çökme anı kamerada
İSTANBUL - Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Bir kişinin hafifi şekilde yaralandığı olayı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun çöktüğü ve kadının çökmeyle acıkan çukurun içine düştüğü görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da büyük panik yaşadığı görülüyor.