Ordu iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının ikinci günü nedeniyle Ordu halkı, imsak vakti 03:52'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Ordu iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 25 Nisan Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ordu iftar saati kaçta? İşte, Ordu iftar vakti:

25 Nisan Cumartesi günü Ordu iftar saati: 19:25

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

SAHURDA ÇAY TÜKETMEK SAKINCALI MI?

Sahurda çay iki nedenden ötürü tüketilmemelidir. Yemekten hemen sonra çay içmek sindirim performansını düşürdüğü için yanlıştır. Çay ayrıca uzun süre susattığı için sahurda çay içildiğinde gün boyu daha fazla susuzluk hissi oluşacaktır. Çay için geçerli olan sebepler kahve için de geçerlidir. Sahurda çay ve kahveden uzak durulmalıdır. Kahvede bulunan kafein, vücuda açlık ve susuzluk hissi verir.

Sahurda çay yerine alternatif olarak papatya çayı içilebilir. Papatya çayının hazımsızlığa iyi gelmesi ve sindirime yardım etmesi sağlığınız için de olumlu etkiler oluşturmaktadır.