Ordu iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının yirmi birinci günü nedeniyle Ordu halkı, imsak vakti 03:19'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Ordu iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 14 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ordu iftar saati kaçta? İşte, Ordu iftar vakti:

14 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:45

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

BERZAH HAYATI NE DEMEKTİR?

Berzah, sözlükte "iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır" demektir. Dinî ıstılahtaki karşılığı ise, "ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı"dır. "Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır." (Mü'minûn, 23/100) âyetinde de geçen "Berzah" ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah âlemine girecektir.