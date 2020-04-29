OPPO'nun amiral gemisi Find X2 lansmanı online ortamda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Burcu Esmersoy'un yaptığı lansman sonrası OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi sorular yanıtlarını bulurken OPPO Find X2 satışı başladı. İşte OPPO Find X2 hakkında merak edilen sorular ve yanıtları

OPPO Find X2 GENEL ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi: Android

İşlemci Hızı: Qualcomm Snapdragon 865 2.8 Ghz 8 çekirdekli

Ram (Sistem Belleği): 12 GB

OPPO Find X2 BOYUT & AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ

Boy: 164.9 mm

Genişlik: 74.5 mm

Kalınlık: 8 mm

Ağırlık: 209 gr

OPPO Find X2

OPPO Find X2 HAFIZA ÖZELLİKLERİ

Dahili Hafıza: 256 GB

OPPO Find X2 EKRAN & GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3168 x 1440 Piksel

Ekran Teknolojisi: Gorilla Glass 6

Ekran Tipi: OLED

OPPO Find X2 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

AutoFocus: Var

Flaş: Var

Ön Kamera: 32 MP

Video Çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel

Video Kayıt: 2160P 60 Kare/Saniye

Görüntülü Konuşma: Uygulama ile İnternet Üzerinden

OPPO Find X2 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

4.5G ile Uyumlu: CAT 19

Kablosuz Ağ (Wi-Fi): 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth: v5.1

OPPO Find X2 PİL ÖZELLİKLERİ

Pil Türü: 4200 mAh

Bekleme Süresi: 380 Saate Kadar

Konuşma Süresi: 30 Saate Kadar

OPPO Find X2 DİĞER ÖZELLİKLER

NFC (Temassız iletişim Teknolojisi): Var

OPPO Find X2 KUTU İÇERİĞİ

Kulaklık: Var

Sim İğnesi: Var

Güç Adaptörü: Var

Kullanım Kılavuzu: Var

Data Kablosu: Type C

OPPO Find X2 FİYATI NE KADAR?

Oppo Find X2 Türkiye fiyatı Oppo Türkiye tarafından 9 bin 999 TL olarak belirlendi.