On Numara çekiliş sonuçları: 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. 80 numara arasından çekilen numaralar 2, 4, 8, 10, 13, 15, 19, 24, 27, 29, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 62, 75, 76, 80 oldu. Büyük ikramiye 291 bin 461 TL olarak belirlendi. On numara sonuç sorgulama ekranı...

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HAFTANIN KAZANAN NUMARALAR

On numarada, kazanan numaralar 2, 4, 8, 10, 13, 15, 19, 24, 27, 29, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 62, 75 ,76, 80 şeklinde belirlendi. Çekilişte; 10 bilen 2 kişi 146 bin 897, 80 TL, 9 bilen 39 kişi 3. 985,75 TL, 8 bilen 813 kişi 239 TL, 7 bilen 8. 048 TL, 6 bilen 47.768 kişi 8,10 TL, hiçbir numara bilemeyen 72 bin 481 kişi 7,50 TL kazandı.

On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.

24 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

On numarada, kazanan numaralar 11, 9, 50, 76, 69, 2, 13, 32, 19, 74, 12, 1, 31, 62, 49, 52, 16, 21, 8, 33, 37, 51 şeklinde belirlendi. Çekilişte 9 bilen 47 kişi 3 bin 417, 75 TL, 8 bilen 872 kişi 230, 25 TL, 7 bilen 8 bin 602 kişi 44, 35 TL, 6 bilen 51 bin 480 kişi 7, 80 TL, hiç bilemeyen 77 bin 41 kişi de 7, 25 TL kazandı.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.