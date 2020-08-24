On Numara çekiliş sonuçları: 24 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 24 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. 80 numara arasından çekilen numaralar 11, 9, 50, 76, 69, 2, 13, 32, 19, 74, 12, 1, 31, 62, 49, 52, 16, 21, 8, 33, 37, 51 oldu. Büyük ikramiye 304 bin 943 TL bir talihliye çıktı. On numara sonuç sorgulama ekranı...

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HAFTANIN KAZANAN NUMARALAR

On numarada, kazanan numaralar 11, 9, 50, 76, 69, 2, 13, 32, 19, 74, 12, 1, 31, 62, 49, 52, 16, 21, 8, 33, 37, 51 şeklinde belirlendi. Çekilişte 9 bilen 47 kişi 3 bin 417, 75 TL, 8 bilen 872 kişi 230, 25 TL, 7 bilen 8 bin 602 kişi 44, 35 TL, 6 bilen 51 bin 480 kişi 7, 80 TL, hiç bilemeyen 77 bin 41 kişi de 7, 25 TL kazandı.

On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.