On Numara çekiliş sonuçları: 21 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

21 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen bir talihli 447.396,80 TL sahibi oldu. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 137.780,05 TL devretti. 944. haftanın On Numara sonuçları...

944. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 944. çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 14, 18, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 74 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 137 bin 780 lira 5 kuruş devretti.

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 943. çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 38, 42, 43, 44, 50, 56, 59, 72, 73, 75 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 447 bin 396 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirlendi.